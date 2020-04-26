Чулпан Хаматова при работе над фильмом «Зулейха открывает глаза» не раз хотела отказаться от съемок

26.04.2020, 8:09, Разное

Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли после выхода на экран наделал много шума. По словам актрисы, в процессе работы над картиной у нее неоднократно возникало желание отказаться от съемок и выплатить немалую неустойку по контракту.

Хаматова, как и многие другие ее коллеги, имеет свое видение той или иной сцены в картине. Часто мнение актера не утраивает режиссера, который по-своему строит процесс съемки, и могут возникать конфликты. Исполнительница главной роли в сериале «Зулейха открывает глаза» однажды сильно поссорилась с режиссером Егором Анашкиным и уже хотела отказаться от выгодного контракта. Хаматову не останавливала и перспектива выплачивать крупную неустойку. К счастью, они с режиссером помирились, и работа над сериалом продолжилась.

После выхода фильма на экраны актриса к своему удивлению заметила, что спорную сцену, из-за которой она едва не лишилась работы, вообще не включили картину. Теперь знаменитость вспоминает ситуацию со смехом, отмечая, она сделала для себя вывод: не нужно ссориться с режиссером, поскольку последнее слово все равно за ним. Хаматова считает Анашкина, несмотря на конфликты между ними, настоящим профессионалом высокого уровня.

Съемки сериала проходили на берегу реки Кама под Казанью и часто растягивались на 17 часов в день. Хаматова работала наравне с другими актерами, и никто из ее коллег не увидел в ней даже намека на «звездную болезнь».

Сама актриса с удовольствием посмотрела сериал в кругу семьи, положительно оценив его. Кинозвезда призналась, что даже расчувствовалась, и пошутила, мол, это, наверное, от «старости», информирует iReactor.