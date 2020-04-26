Назван вред от смартфонов в условиях коронавируса

26.04.2020, 8:08, Новости дня

Использование смартфонов во время пандемии коронавируса может нанести вред физическому и психическому здоровью, сообщил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков.

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», – отметил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

При распространении высококонтагиозной вирусной инфекции девайс нужно регулярно дезинфицировать, подчеркнул Садыков. Для этого можно применять салфетки, пропитанные раствором на основе изопропилового спирта, который не портит покрытие.

Нездоровая потребность постоянно смотреть на обновлениями популярных сайтов и поддерживать «пустую переписку по никчемным поводам» стала проблемой еще до коронавируса, отметил эксперт.

В условиях самоизоляции окружающий мир для многих сузился до экрана смартфона, и зависимость от производителей сетевого контента «постоянно быть в курсе» блокирует способность человека к критическому мышлению, отметил Садыков.

«Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники. Это было понятно очень давно, задолго до того, как мир оказался опутан компьютерными сетями. Героям рассказа американского фантаста и футуролога Рэя Брэдбери «Вельд», увидевшего свет в 1950 году, попытка сбросить с себя электронные оковы стоила жизни. Мы обязаны внять этому грозному предупреждению», – подвел итог ученый.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек.