 

Ушла из жизни главный редактор “Русского радио” Юлия Ларионова

26.04.2020, 7:53, Разное

Отечественный шоу-бизнес скорбит в связи с безвременным уходом из жизни главного редактора “Русского радио” Юлии Ларионовой. Знаменитость ушла из жизни 25 апреля, причиной смерти стала онкологическая болезнь.
Проблемы со здоровьем имелись у Юлии Ларионовой уже на протяжении шести лет, однако она героически боролась с раком груди, не опустив руки и продолжая радовать своей профессиональной работой коллег и радиослушателей. Все эти годы редактор старалась победить недуг, проходя курсы лечения во многих клиниках Европы, а в последнее время была пациенткой одной из профильных больниц российской столицы. Медики пытались сделать все возможное, однако онкологическая болезнь оказалась сильнее, и знаменитость умерла на 45-м году жизни.

Ряд артистов и музыкантов выразили свои соболезнования родственникам и близким людям Юлии Ларионовой, отметив проявления её высокого профессионализма и душевных качеств. В частности, свой пост в Instagram посвятил трагическому событию музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. ” Светлая память и искренние соболезнования родным и близким”, – высказался он.



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