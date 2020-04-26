Орешкин оценил способность РФ восстановиться после экономического кризиса

26.04.2020, 7:48, Новости дня

Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

По словам Орешкина, нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, передает РИА «Новости».

«Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», – полагает он.

«У РФ есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», – сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Орешкин отметил, что главная задача сейчас – сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов.

«Чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе», – сказал помощник президента.

Он выразил мнение, что пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию.

«Страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй», – сказал Орешкин.

По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты.

«Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ», – подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена под новым углом.

«Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени», – добавил Орешкин.

Он уверен, что мир после пандемии коронавируса будет уделять больше внимания системе здравоохранения. Помощник президента добавил, что пандемия повлияет и на онлайн сферу.

«Понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества», – полагает Орешкин.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в экономике из-за распространения коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009 годов.