Подписчики затравили мужа Тодоренко после высказывания ведущей

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26.04.2020, 7:48, Новости дня

Пользователи Сети обрушились с критикой на супруга телеведущей Регины Тодоренко певца Влада Топалова после высказываний его жены о домашнем насилии.

«Этот «человек» на пару со своей женой выступают за домашнее насилие. Он призывает женщин попкой крутить, чтоб мужик ей не изменял. А вы тут песенки его слушаете? Так стыдно за наш российский шоубизнес, что никакого наказания таким черствым людям нет. В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали. Позор вам и вашей жене. Обесценили работу стольких людей в борьбе за закон о домашнем насилии, можно сказать посмеялись над жертвами насилия», – написал один из комментаторов под последней записью в Instagram артиста.

Другие пользователи призвали отписываться от Топалова из-за «ужасного интервью» его супруги.

«Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Ненужно поддерживать людей с таким мнением. И еще почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг», – отметила prjncesska.

Несколько комментаторов обвинили музыканта в том, что тот «чистит» неугодные комментарии, другие начали спрашивать, что жена артиста делает для того, чтобы тот «не бил ее», а другие попросили его признаться в том, что тот якобы избивает Тодоренко.

После того, как Топалов ответил на несколько комментариев, подписчики обвинили его в алкоголизме и наркомании.

Ранее Тодоренко в интервью изданию People Talk заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ.

Подписчики также раскритиковали позицию телеведущей по этой теме во время прямого эфира с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой. После этого Glamour лишил ведущую «Орла и решки» титула «Женщина года».

Депутат Госдумы Оксана Пушкина поддержала лишение Тодоренко титула «Женщина года», однако выступила против травли телеведущей.

Сама телеведущая обратилась к подписчикам после скандального высказывания о домашнем насилии и извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.



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