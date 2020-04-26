 

Ким Чен Ын поздравил рабочих крупнейшей стройки КНДР

26.04.2020, 7:48, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен, сообщили местные СМИ.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиена», – говорится в сообщении центральной газеты «Нодон синмун», передает ТАСС.

При этом в материале нет подробностей о том, когда было направлено послание, и где сейчас находится глава государства.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило утром в воскресенье, что в адрес Ким Чен Ына поступило поздравление от главы КПРФ Геннадия Зюгана по годовщине саммита лидеров РФ и КНДР, состоявшегося 25 апреля 2019 года во Владивостоке.

Ранее японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / МВФ спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020 году на 5,5%

22.04 / Эксперт оценил желание Украины заработать на хранении чужой нефти

07.04 / Введена уголовная ответственность за повреждение памятников защитникам Отечества

16.04 / Израильский медик Гольдман: В Украине консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. О какой медицине может быть речь?

20.04 / В Кемерово прибыл рейс с россиянами из Таиланда

20.04 / France 2 – на карантине природа очистилась, но ту же динамику нужно держать ещё 10 лет

09.04 / США будут задерживать экспорт товаров медицинского назначения

17.04 / Эксперты оценили опасность манипуляций Китая со статистикой по COVID-19

27.03 / Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией

22.04 / На Ульяновском авиационном заводе начались испытания новой модификации Ил-76

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска