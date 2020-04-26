Ким Чен Ын поздравил рабочих крупнейшей стройки КНДР

26.04.2020, 7:48, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен, сообщили местные СМИ.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиена», – говорится в сообщении центральной газеты «Нодон синмун», передает ТАСС.

При этом в материале нет подробностей о том, когда было направлено послание, и где сейчас находится глава государства.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило утром в воскресенье, что в адрес Ким Чен Ына поступило поздравление от главы КПРФ Геннадия Зюгана по годовщине саммита лидеров РФ и КНДР, состоявшегося 25 апреля 2019 года во Владивостоке.

Ранее японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына.