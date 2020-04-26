В Петербурге скончался врач, заразившийся коронавирусом

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26.04.2020, 7:35, Разное

В петербургской больнице имени Боткина умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом говорится в фейсбуке Елизаветинской больницы.

«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — сказано в сообщении. Белошицкому было 50 лет. Он был подключен к аппарату ИВЛ, впоследствии его отправили на ЭКМО.

Коллеги Белошицкого выразили благодарность медикам Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за его жизнь. Врач проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.

Как уточняет ТАСС, в Боткинской больнице лечится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Петербург, где выявлено больше 2,7 тысяч заражений коронавирус, находится на третьем месте по заболеваемости после Москвы и Подмосковья.

Ранее на этой неделе газета The Moscow Times сообщила о смерти от вызванных COVID-19 осложнений врача московской больницы. 56-летний уролог Госпиталя ветеранов войн №3 лечился в медучреждении в Коммунарке, но спасти его не удалось.

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Источник: Новая газета



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