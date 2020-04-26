 

Telegram достиг отметки в 400 млн активных пользователей

26.04.2020, 7:30, Разное

Кроссплатформенный мессенджер Telegram для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и медиафайлами в период пандемии коронавируса и введения в большинстве стран мира карантинных мер стал одним из наиболее востребованных сервисов. На текущий момент число активных пользователей уже достигло 400 миллионов.
В современных реалиях, когда сотрудники компаний вынужденно переходят на режим удалённой работы, а ученики и студенты – на дистанционное обучение. Для многих из них важно найти лучший инструмент, который поможет выполнять поставленные задачи. Огромное количество людей в этом случае отдаёт предпочтение Telegram, и практически ежедневно в мессенджере добавляется около полутора миллионов пользователей. В AppStore сервис сейчас является одним из самых востребованных среди аналогов, имея в «активе» уже 400 млн юзеров.

Разработчики Telegram постоянно вводят новшества, делая мессенджер более удобным и безопасным. В текущем году планируется создать надёжную технологию групповых звонков, а на сегодняшний день пользователям Telegram уже доступны образовательные тесты, более 20 тысяч различных стикеров, анимированные иконки и ещё ряд для других интересных и полезных решений.



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