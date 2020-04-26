 

В МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации

26.04.2020, 7:30, Новости дня

В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ перечислены возможные исключительные случаи для нарушения самоизоляции.

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции применяется для прибывших из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация по количеству заражений, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме и тех, кто находится под подозрением, как возможный переносчик инфекции, передает РИА «Новости».

«Вы можете покинуть место изоляции только <…> когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», – говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В других случаях нельзя выходить из помещения даже на непродолжительное время. Кроме того, запрещаются личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку.

В МЧС советуют договориться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора. «Бытовой мусор упаковывайте в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывайте и выставляйте за пределы квартиры», – отмечается в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В РФ за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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