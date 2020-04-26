 

Александра Савельева показала «постельное» фото с супругом Кириллом Сафоновым

26.04.2020, 7:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева на странице в Instagram обнародовала новый снимок, сделанный дома во время самоизоляции. Артистка показала подписчикам «постельное» фото с супругом, актёром Кириллом Сафоновым.
На опубликованном в соцсети снимке Александра Савельева и Кирилл Сафонов запечатлены в спальне, на огромной кровати с мягким чёрным изголовьем и снежно-белым постельным бельём. Замотанную в одеяло певицу с открытыми руками, зоной декольте и ногами в туфлях золотого цвета на высоком каблуке нежно придерживает сидящий сзади муж. Бывшая солистка «Фабрики» на «постельном» фото демонстрирует прекрасное настроение, улыбаясь в объектив камеры, а её супруг сохраняет серьёзное выражение лица. Публикацию Савельева сопроводила несколькими хештегами с призывом оставаться дома и попросила фолловеров оценить семейный кадр, снятый для «белой вечеринки».


В комментариях большинство поклонников Савельевой и Сафонова ставят за оригинальный кадр уверенные 10 баллов, называя супругов одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Некоторые с юмором просят певицу поделиться координатами дизайнера, создавшего для неё «уникальное белое платье».



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