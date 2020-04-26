Власти Петербурга объяснили смерть нескольких медсестер во время пандемии

26.04.2020, 7:16, Новости дня

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил возможные обстоятельства смерти медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период вспышки коронавируса.

«Упомянутые в списке четыре (на момент публикации новости уже 16 медсестер из РФ и Белоруссии, из них четыре из Санкт-Петербурга – прим. ВЗГЛЯД) медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», – приводит сообщение пресс-службы комитета РИА «Новости».

Напомним, российские врачи опубликовали неофициальный «Список памяти», где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. В списке упомянуты сразу несколько медсестер из разных больниц и поликлиник городов РФ и Белоруссии.

Ранее стало известно, что в Туле умер заразившийся коронавирусом врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» Андрей Евгеньевич Кузин.

В субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19, заразился при исполнении врачебного долга.

Кроме того, в Москве умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3, переоборудованного для приема вирус-положительных пациентов.