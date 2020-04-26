 

Настасья Самбурская поддержала Регину Тодоренко: “Подзатыльник – не насилие”

26.04.2020, 7:09, Разное

Популярная телеведущая и актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram пост, в котором высказалась в защиту своей коллеги, ведущей Регины Тодоренко, а также прокомментировала её слова о домашнем насилии. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Упомянув в начале поста о том, что также была в прошлом подвержена элементам домашнего насилия, Самбурская, тем не менее, призвала подписчиков быть более объективными в оценке всех нюансов подобных инцидентов. Проще говоря, телеведущая сделала акцент на том, что случайный “подзатыльник”, полученный “жертвой” от того, кто, по сути, был просто спровоцирован, не может в полной мере считаться явный проявлением “домашнего насилия”. Также телезвезда призвала фолловеров не быть слишком строгими в оценках высказываний её коллеги по шоу-бизнесу Регины Тодоренко, которая, по словам артистки, “имела неосторожность выступить со своей позицией”.

Напомним, недавно отечественная ведущая Регина Тодоренко невольно оказалась в центре скандала, который спровоцировали её слова о жертвах домашнего насилия.. Резонанс от события получился настолько бурным, что она даже была в итоге лишена титула “Женщина года” от авторитетного издания Glamour.

Стоит отметить, публикация Настасьи Самбурской вызвали неоднозначные комментарии от фолловеров. В частности, очень большая часть подписчиков отнеслась к словам хозяйки микроблога с осуждением и даже некоторой враждебностью. С другой стороны, многие поклонники, напротив, поддержали любимицу. “Самое адекватное, что я за сегодня слышала”, – резюмировала такие мнения одна из подписчиц. За считанные часы публикация набрала более 120 тысяч “лайков”.



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