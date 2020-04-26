Орешкин оценил влияние коронавируса на глобализацию

26.04.2020, 7:08, Новости дня

Помощник президента РФ Максим Орешкин оценил влияние пандемии коронавируса на глобализацию и систему международных отношений.

По словам Орешкина, после пандемии «все международные институты будут переосмысливаться», передает РИА «Новости».

«Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ», – полагает помощник президента.

«Вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом. Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени», – сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса, и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй», – считает Орешкин.

Кроме того, очевидно, что мир после пандемии коронавируса будет уделять больше внимания системе здравоохранения, отметил помощник президента.

«(Пандемия коронавируса) повлияет на сферу онлайн, понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества», – полагает Орешкин.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вспышка нового коронавируса продемонстрировала недостатки экономической глобализации.

Ранее конец эпохи глобализации в экономике констатировали в Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что глобализация не переживет пандемии.