Шокин: Конечно, я хочу вернуться генпрокурором

26.04.2020, 7:01, Новости дня

В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что хочет вернуться на эту должность.

“Я, конечно же, хочу вернуться генеральным прокурором. Но не просто вернуться, чтобы вернуться. Первое – вернуть то имя, которое я, извините, заслужил, я считаю, и отпахал всеми своими годами и в следственной деятельности, и в прокурорской деятельности. А меня взяли и просто вот так “нет морального ущерба, потому что нет морального ущерба у человека”. Просто выгнали с [должности] генерального прокурора, потому что выгнали. Это не моральный ущерб считается почему-то”, – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, он также хочет “вернуть прокуратуре то имя, которое она имела в советское время”.

“Чтобы знали, что это прокуратура. Раньше куда ходили? Ведь в суды не ходили раньше – ходили только в прокуратуру. Все жалобы – прокурору. …И прокурор принимал решения. И извините меня, 90% – даже больше – людей удовлетворяло решение прокурора. Он отправлял в суды. Раньше, когда было заседание Кабмина, на бюджете был не ниже зама генерального прокурора. Не ниже. И с ним прокуроры. И были бюджеты реальные. И были поправки – мы поправляли Кабмин, когда было необходимо такое. Сейчас, извините меня, ноль. А почему? Это тоже законы, я считаю. Вот такая моя цель. Вернуться и все же навести… Недолго, потому что я понимаю, что мои 140 лет… У меня есть друг один – он мне говорит: “У нас есть клуб “101 плюс”. То есть 101 проживешь плюс, там, сколько Бог даст. Ну подождем до “101 плюс”, – объяснил Шокин.

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Генеральной прокуратурой Шокин руководил с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube