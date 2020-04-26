Шокин: Коломойский обманул Лондонский суд

26.04.2020, 7:01, Новости дня

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обманул Лондонский суд. Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

Так он прокомментировал информацию о том, что в 2006 году Коломойский свидетельствовал в Лондонском суде, что Шокин входил в службу безопасности пятого президента Петра Порошенко.

“Этого никогда не было”, – заявил бывший генпрокурор.

На уточняющий вопрос Гордона, обманул ли Коломойский Лондонский суд, Шокин ответил: “Без сомнения”.

“Я после окончания харьковского вуза пришел на работу в прокуратуру Московского района [Киева] и с того времени больше нигде не работал вообще, кроме прокуратуры. Ни в коммерческих структурах, ни на госслужбе – нигде. Только в прокуратуре”, – объяснил экс-руководитель Генпрокуратуры.

Шокин: После отравления ртутью я перенес две клинические смерти. Читайте полную версию интервью

Генеральной прокуратурой Шокин руководил с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

В Лондонском арбитраже в 2006 году Коломойский судился с на тот момент российским бизнесменом Константином Григоришиным.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube