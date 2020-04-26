 

Билык: С Никитиным мы поделили права 30% на 70%

26.04.2020, 7:00, Новости дня

Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сообщила, что с украинским продюсером Юрием Никитиным у нее разделены авторские права на песни.

“У нас права 30% на 70%”, – сказала певица.

Билык уточнила, что большая часть прав – у нее.

“Но я не хочу затрагивать эту тему, потому что мы так работали с самого первого дня нашего сотрудничества. Я считаю, это справедливо: мы вместе вкладывали, зарабатывали, тратили. Юра – очень умный человек, я доверяла и доверяю ему сейчас во многих вопросах. Пусть кто-то тоже зарабатывает, пусть мои песни приносят доходы разным людям. Я не считаю копеечки, потому что мне для жизни нужно очень немного. Главное – любовь. Гречку я еще люблю. Сейчас питаюсь: гречка, помидоры-огурцы, лук-чеснок. Рыбу покупаю редко, потому что не люблю”, – объяснила певица.

Билык: Коляденко резал картины, хватал меня за волосы. Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась – забрал его. Читайте полную версию интервью 

Никитин – первый фактический муж Билык, их отношения продолжались с 1990 года по 1998-й.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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