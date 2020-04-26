 

В России зафиксировано почти 75 тысяч случаев заражения коронавирусом

26.04.2020, 6:55, Новости дня

38 человек с коронавирусом COVID-19 умерли в Москве за последние сутки, общее число жертв в столице превысило 400. Как уточняют в городском оперштабе, у всех пациентов была пневмония.

В Нижегородской области власти решили ограничить въезд в регион на майские праздники. Пускать будут только жителей с пропиской и тех, у кого будут экстренные рабочие пропуска. Область находится на четвертом месте в РФ по числу зараженных: более 1200 случаев.

В целом по стране положительные результаты анализов выявлены почти у 75 тысяч человек. Более шести тысяч из ранее заболевших к этому дню выздоровели, 681 пациент умер, передает телеканал "Россия 24".



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