 

МЧС продолжает дезинфекцию дорог, зданий и техники на территории России

26.04.2020, 6:55, Новости дня

С начала апреля продезинфицировано более 2,5 тысячи километров дорог и порядка 8,7 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 940 тысяч квадратных метров.

Кроме того, обработано более 325 лечебных и 264 образовательных учреждений общей площадью более 885 тысяч квадратных метров и свыше 1,3 тысячи объектов соцобслуживания общей площадью более 840 тысяч квадратных метров. Помимо этого, организована санобработка более 20 тысяч единиц техники МЧС РФ и более 10 тысяч ведомственных зданий.

 

Во Владикавказе сотрудники МЧС РФ провели специальную санитарную обработку железнодорожного вокзала, передает телеканал "Россия 24".

В Мурманской области продолжаются противоэпидемические мероприятия. В целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19 специалистами Невского спасательного центра производится специальная обработка дезинфицирующим составом зданий и помещений. Это не только объекты с массовым пребыванием людей, но и административные здания подразделений реагирующих ведомств.



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