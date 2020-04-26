 

Отец Жанны Фриске переболел коронавирусом

26.04.2020, 6:53, Разное

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович считает, что переболел коронавирусом. Он пояснил о своих симптомах и как протекало заболевание.
Недомогание и высокая температура появились у него ещё во время круиза в США. Отец Жанны Фриске отметил, что тогда ещё никто не говорил о заболевании и о возможных симптомах. Только сейчас он понял, чем же тогда заразился, ведь был сильный кашель, повышенная температура тела и острое недомогание. Несмотря на это, буквально через неделю ему стало легче и уже сейчас никакого дискомфорта он не испытывает.

Владимир Борисович отметил, что намерен обратиться в больницу для сдачи теста. Это необходимо для подтверждения или опровержения диагноза. Подобное поможет понять, способен ли отец Жанны Фриске противостоять вирусу и выработались ли в его организме необходимые антитела, а также способен ли он заразить окружающих, пишет интернет-издание «Собеседник».



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