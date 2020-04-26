На рендере засветился Redmi 9 с двойной «фронталкой» по центру

26.04.2020, 6:53, Разное

Смартфон Redmi 9, идущий на смену «восьмерке», появился в базе Geekbench. Устройство, уже засветившееся на рендере, удивляет аппаратной основой и фронтальной камерой, размещенной в центральной части.

В отличие от «фронталок» в гаджетах других производителей, предпочитающих уменьшать ее диаметр и смещать ближе к боковине, чтобы она меньше бросалась в глаза, специалисты Redmi выставили ее напоказ. Сдвоенную камеру, судя по рендеру, разместили в центре смартфона, и эксперты уверены, среди армии фанатов бренда найдутся недовольные таким решением. Тем более, что на ее фоне основная камера с тремя модулями будет выглядеть заурядно.

Кром этого, Redmi 9 удивил аппаратной основой. Судя по информации, появившейся в Geekbench, девайс базируется не на платформе Qualcomm, как ожидали многие, а SoC MediaTek Helio G80, тогда как «восьмерка» получила Snapdragon 439, а «семерка» – Snapdragon 632. Грядущую новинку наделят 4 Гб ОЗУ и ОС Android 9, а в товарной модели заявлена система Android 10 из коробки.

Дата анонса Redmi 9 пока не озвучена. Зато поклонники 27 апреля смогут оценить другую новинку бренда Redmi Note 9.