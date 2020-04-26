Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

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26.04.2020, 6:48, Новости дня

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2020 года сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные в отчете Росстата.

Согласно данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2019 года снизилась до 12% против 12,5% годом ранее, передает РИА «Новости».

Ранее в апреле ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о спаде российской экономики по итогам 2020 года.



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