 

Коронавирус: Инфекция быстро распространяется в Южной Корее, Италии и Иране

26.04.2020, 6:45, Разное

Количество случаев новой коронавирусной инфекции в 37 странах мира превысило 80 тысяч, число смертей – более 2600.

На фоне видимого улучшения контроля болезни в Китае (508 инфицированных и 71 смерть за предыдущие сутки), отмечается резкое увеличение заболеваемости в Иране, Италии и Южной Корее.

В Иране количество жертв коронаваиуса достигло 14, В Италии – 7. В Южной Корее число инфицированных увеличилось до 893.

Всемирная организация здравоохранения не считает ситуацию с COVID-19 пандемией, но призывает все страны к максимальной готовности к ней.



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