 

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

26.04.2020, 6:08, Новости дня

Власти Нижегородской области на следующей неделе ограничат въезд в регион, попасть на территорию области смогут только жители с пропиской и люди с экстренными рабочими пропусками, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска – на карантин», – написал губернатор Нижегородской области в своем Instagram.

В регионе уже введен ряд ограничений из-за коронавируса: действует система пропусков, приезжающие из ряда других субъектов должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По словам губернатора, в целом нижегородцы соблюдают режим самоизоляции, однако есть и те, кто не выполняет требования. Так, некоторые ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания, отказываются проходить тестирование. Никитин отметил, что такое поведение может привести к появлению новых очагов и распространению заболевания.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В РФ за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Власти США решили пересмотреть все аспекты взаимодействия с ВОЗ

22.04 / Назван процент летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России

28.03 / От продажи земли в условиях кризиса выигрывают спекулянты и олигархи, но не Украина – Билецкий

22.04 / Чили станет первой страной, выдающей «иммунные паспорта»

23.04 / Еще 21 региону России тоже готовят электронные пропуска

14.04 / Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы и Подмосковья к борьбе с коронавирусом

16.04 / От коронавируса умер режиссер Александр Радов

26.04 / Paris Match – «Три куриные грации» и «Танец креветок» – россияне на карантине воссоздают знаменитые картины

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

01.04 / Дело – табак: в Ленинградской области закрылись табачные фабрики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска