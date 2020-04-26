Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

26.04.2020, 6:08, Новости дня

Власти Нижегородской области на следующей неделе ограничат въезд в регион, попасть на территорию области смогут только жители с пропиской и люди с экстренными рабочими пропусками, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска – на карантин», – написал губернатор Нижегородской области в своем Instagram.

В регионе уже введен ряд ограничений из-за коронавируса: действует система пропусков, приезжающие из ряда других субъектов должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По словам губернатора, в целом нижегородцы соблюдают режим самоизоляции, однако есть и те, кто не выполняет требования. Так, некоторые ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания, отказываются проходить тестирование. Никитин отметил, что такое поведение может привести к появлению новых очагов и распространению заболевания.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В РФ за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.