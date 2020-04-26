В Египте нашли пещеру с уникальными наскальными рисунками

26.04.2020, 5:53, Разное

Египетские археологи в ходе исследования смогли обнаружить в северной части Синайского полуострова пещеру, внутри которой имеются уникальные наскальные рисунки. По мнению специалистов, природное сооружение могло использоваться местными жителями на протяжении многих веков.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства туризма Египта, пещера расположена в районе Вади-Зульма, что в шести десятках километров на восток от Суэцкого канала. Её высота составляет порядка 20 метров, а глубина – около 15 метров. Верхний свод природного сооружения представляет собой “слабый известняк”, а на полу остались пепел и останки животных. По словам одного из авторов археологического исследования Хишама Хусейна, стены пещеры покрыты уникальными наскальными рисунками, изображающими самых разных животных, среди которых – верблюды, газели, козы и ослы. Эксперт отметил, что стилистика рисунков принципиально отличается от тех, которые были найдены ранее в аналогичных пещерах на юге Синая. Художественные особенности изображений позволяют археологам приравнять их к барельефам. В настоящее время они проводят углубленный анализ находки с целью определения точной даты создания древних образцов живописи.

Функциональную особенность натурального сооружения оценил один из экспертов, руководитель департамента археологии района Вади-Зульма Ариш Яхъя Хусейн. По его мнению, пещера использовалась местными жителями на протяжении многих веков для укрытий от дождя, бурь и холодов. Примечательно, что в 200 метрах от находки были обнаружены руины каменных зданий круглой формы, в которых имелся ряд кремниевых орудий труда. Ученые предполагают, что в этом месте могло находиться целое древнее поселение. Об этом пишет интернет-издание Egypttodey.com.