Шокин: Стоимость бриллиантов, которые нашли у “бриллиантовых прокуроров”, – 70 долларов

26.04.2020, 5:45, Новости дня

Стоимость якобы драгоценностей, изъятых у “бриллиантовых прокуроров” – экс-заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца, – составляла $70.

Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

По его словам, в прокуратуре дело “бриллиантовых прокуроров” сфальсифицировали.

“Они подделали заключение экспертизы, эта команда [бывших заместителей генпрокурора Виталия] Касько, [Давида] Сакварелидзе и остальных. У меня есть и первоначальное заключение экспертизы, и там, где дописали все это. Все бриллианты так называемые стоили 70 долларов”, – сказал Шокин.

По словам экс-генпрокурора, “бриллиантовое дело” в суде еще слушается только потому, что “не хотят вынести приговор оправдательный”.

“Я когда-то был в Америке, мне там делали операцию очень сложную. Я когда очнулся после наркоза, мне позвонил [пятый] президент [Украины Петр] Порошенко и говорит: “Что вообще творится?” Я говорю: “А что у меня творится? Вот сделали операцию”. – “Да нет, в прокуратуре”. Я говорю: “Понятия не имею. А что?” – “Ну как? Задержали там-то, тех… Сейчас тебе позвонит [тогдашний глава СБУ Василий] Грицак”. Так мне Грицак и не позвонил. Я когда приехал, то прямо с самолета – к Порошенко: “Что случилось? Расскажите”. – “А что Грицак тебе сказал?” Я говорю: “Ничего не сказал”. – “Что, он тебе не звонил?” Я говорю: “Не звонил”. – “Ты с ним поговори”. – “Хорошо”, – говорю. Грицаку говорю: “Вася, скажи мне, пожалуйста: что это такое?” Такое умное лицо сделал Вася Грицак и говорит: “Виктор Николаевич, если бы вы были, такого бы не было”. Я говорю: “Не понял, объясни. При чем здесь я, был я, не был? Был [заместитель Владимир] Гузырь, мною человек полностью уважаемый и грамотный, профессионал. То как? В чем проблема?”. – “Были бы вы – такого бы не было”. – “Объясни мне, Вася”. Он это объясняет по сей день”, – рассказал Шокин.

Он подчеркнул, что это касается дела “бриллиантовых” прокуроров.

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Корниец и Шапакин были задержаны в июле 2015 года. При обыске у них нашли крупные суммы денег, а также бриллианты, в связи с чем чиновников назвали “бриллиантовыми прокурорами”. По данным следствия, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн за то, что обещали разблокировать работу предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области. После выдвижения подозрений обоих уволили из прокуратуры.

Рассмотрение дела “бриллиантовых прокуроров” по сути началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою вину.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube