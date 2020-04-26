 

В Службе внешней разведки Украины могут сменить руководство – источник

26.04.2020, 5:45, Новости дня

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба является претендентом на пост главы Службы внешней разведки Украины. Об этом изданию “ГОРДОН” стало известно из собственных источников. 

“Назначение должно произойти в ближайшие дни”, – рассказал собеседник.

По его словам, министр обороны Андрей Таран уже подал на рассмотрение в Офис президента представление на назначение военного атташе при посольстве Украины в Грузии Игоря Остапенко на должность начальника ГУР.

Как отмечает ZN.UA, Остапенко во времена президентства Виктора Януковича был атташе по вопросам обороны в посольстве Украины в России. По данным журналистов, на должность начальника ГУР Минобороны также рассматривается кандидатура одного из нынешних заместителей начальника ведомства – Игоря Табурца.

Бурба занимает пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года. 

Службу внешней разведки с 20 сентября 2019 года возглавляет Валерий Евдокимов. Он пришел в СВР на должность замглавы службы в июле того же года. Ранее занимал должность начальника управления информации администрации Госпогранслужбы Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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