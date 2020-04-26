Пожар в частном доме на Алтае: четыре человека погибли
26.04.2020, 5:42, Новости дня
В Алтайском крае четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.
К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, передает РИА Новости.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По предварительным данным, наиболее вероятная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печи.
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