Пожар в частном доме на Алтае: четыре человека погибли

26.04.2020, 5:42, Новости дня

В Алтайском крае четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, передает РИА Новости.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По предварительным данным, наиболее вероятная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печи.