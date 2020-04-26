За прошедшие сутки в России ликвидировано 159 лесных пожаров

26.04.2020, 5:42, Новости дня

За прошедшие сутки в РФ ликвидировано около 160 лесных пожаров на площади свыше 10 тысяч гектаров. Об этом сообщают представители федеральной Авиалесоохраны.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 25 апреля на территории РФ ликвидировано 159 лесных пожар, огнем было охвачено 10 490 гектаров.

24 апреля в РФ ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров, напоминает РИА Новости.

По информации на полночь 26 апреля, на территории РФ зафиксировано 128 лесных пожаров на площади 25 3415 гектаров. Спасатели занимаются их тушением. Наибольшая площадь пожаров – в Забайкалье, там огонь охватил 11 960 гектаров.