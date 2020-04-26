Коронавирус можно получить не только от больного человека

26.04.2020, 5:32, Разное

Китайские ученые описали бессимптомное носительство нового коронавируса у двадцатилетней девушки из Уханя. У нее не было клинической картины заболевания, но врачи предполагают, она передала инфекцию пяти своим родственникам. Клинический случай описан в журнале JAMA.

Это первые конкретные доказательства того, что новый коронавирус может распространяться здоровыми носителями.

Двадцатилетняя жительница Уханя посещала родственников в китайском городе Аньян 10 января. Одна была единственным человеком из Уханя, с которым контактировали члены ее семьи в Аньяне. Начиная с 17 января, в течение десяти дней пять членов семьи попали в больницу с простудными симптомами. У всех был обнаружен коронавирус, у двух из них развилась тяжелая пневмония.

Описанный случай подтвердил и то, что инкубационный период новой коронавирусной инфекции может быть дольше двух недель: у одной из пациенток он составил 19 дней.

Сейчас такая бессимптомная передача инфекция считается нестандартным случаем. Но это не первый случай положительного теста на коронавирус при отсутствии острого заболевания.

Отчет Центров контроля и профилактике заболеваний Китая сообщает, что у 1,2% пациентов с новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Китае с 8 декабря 2019 по 11 февраля 2020 года не было симптомов болезни. Существенная доля бессимптомных случаев болезни была обнаружена на круизном лайнере Diamond Princess: 322 из 621.

«Ясно, что люди, которые попадают в сводки отчетов, – люди, которые сами обращаются за медицинской помощью. Существует другая когорта, люди в которой без симптомов или с минимальным количеством симптомов», – сказал Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США на брифинге 6 февраля.

Ранее случай бессимптомной передачи коронавируса был описан в Германии. Но позже оказалось, что данные наблюдения были неточными: у пациента, который стал источником инфекции были симптомы болезни.