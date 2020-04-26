 

Глава минздрава Ростовской области попала в реанимацию

26.04.2020, 5:30, Новости дня

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в субботу днем попала в больницу с сердечным приступом, сообщил представитель медучреждения.

«Она попала в больницу с сердечным приступом – ярко выраженной стенокардией», – цитирует РИА «Новости» представителя медучреждения, в которое была госпитализирована чиновница.

Быковскую обследовали и назначили лечение. «Она находится в реанимации. В настоящее время ее состояние стабильно», – сказал представитель больницы.

Напомним, 28 ноября 2019 года главу минздрава Ростовской области задержали по подозрению в превышении полномочий. Суд отправил Быковскую под домашний арест.



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