Мнение: Спутниковые снимки базы “Айн-аль-Асад”

26.04.2020, 5:06, Разное

Спутниковые снимки крупнейшей американской военной базы в Ираке "Айн-аль-Асад". Именно ее бомбил Иран в начале года после убийства Сулеймани и Мухандиса в рамках операции "Мученик Сулеймани" (официально 109 300х, неофициально назывались более крупные цифры, включая убитых и тяжелораненых).

После частичного закрытия американских баз в Ираке и передачи их иракским военным (например, важной базы в районе Аль-Каима), роль "Айн-аль-Асад" и других оставшихся баз для обеспечения присутствия США в Ираке, значительно выросла, отсюда и предпринимаемые меры по усилению системы ПВО – как за счет ЗРК "Пэтриот", так и за счет ЗРПК "Панцирь" состоящих на вооружении иракской армии.

С одной стороны, база располагает существенными ударными возможности – как минимум 15-20 ударных дронов с возможностью доразвертывания новых машин.

С другой стороны, близость к Ирану, делает такие объекты весьма уязвимыми перед иранскими высокоточными ракетами малой и средней дальности, которые как показал пример Йемена и Саудовской Аравии, способны прорывать ПВО построенную вокруг ЗРК "Пэтриот" (чуть менее эффективны они против последней модификации "Пэтриота" PAC-3).

Так что такая база может как досаждать иранскому влиянию в Ираке, так и быть подвержена не только спорадическим атакам из кустарных РСЗО, но и получить более серьезные удары, если ситуация в американо-иранских отношениях будет деградировать до состояния прямого военного конфликта.

Цели Ирана остаются неизменными, закрытие части военных баз США, что со стороны Вашингтона являлось очевидной уступкой Ираку, для Ирана очевидно недостаточно. Поэтому давление как иракские органы власти на присутствие США в стране, так и обстрелы американских объектов иранскими прокси, будут продолжаться.

США разумеется будут в ответ бобмить иранских прокси в Ираке и Восточной Сирии, а также пытаться торпедировать решение о выводе американских войск из Ирака, путем лоббирования лояльных кандидатур в кабинет министров Ирака и парализации работы иракского парламента.

Посмотреть спутниковые снимки с возможностью увеличения можно вот здесь https://satellites.pro/Iraq_map#E33.802704,42.422997,17

Стоит отметить, что на этих снимках не заметно большого кол-ва ударных дронов, которые там фиксировались 17 апреля. Видимо использовались для операций в Ираке.