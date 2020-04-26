 

Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

26.04.2020, 5:05, Разное

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Новиков находится в больнице с двусторонней пневмонией. Он рассказал, что высокой температуры у него особо нет.

Ранее коронавирус подтвердился у еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. Он тоже находится в больнице. Калашников рассказал, что коронавирусом до него заразился его водитель.  По данным источника Интерфакса в Госдуме, с COVID-19 госпитализированы в общей сложности четыре водителя, развозящих депутатов.

Источник: Новая газета



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