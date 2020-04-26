Маргарита Терехова из-за коронавируса осталась без внимания близких

26.04.2020, 4:53, Разное

Беспомощную актрису Маргариту Терехову из-за коронавируса перестали посещать родные. Вместе с тем рядом с ней находятся две сиделки, осуществляющие уход.

Состояние 77-летней народной артистки РФ ухудшается из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. По словам сына Тереховой, его мама прикована к постели и не может сама даже приподняться. Кроме того, больная уже не узнает близких и не владеет речью.

Тем не менее, родные говорят о том, что никогда не бросят её, и делают все для того, чтобы обеспечить максимальный уход за ней. Свое отсутствие рядом они объясняют боязнью заразить родственницу коронавирусом. Но риск инфицирования от сиделок сохраняется в любом случае, так как они все равно вынуждены ходить в магазин за продуктами.