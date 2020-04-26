Врач тульской больницы умер от коронавирусной пневмонии

26.04.2020, 4:53, Новости дня

Заразившийся коронавирусом врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» умер в Туле от двусторонней пневмонии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», – говорится в сообщении на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

По данным правительства Тульской области, в начале апреля Андрей Евгеньевич Кузин заболел ОРВИ. «В связи с отсутствием положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания», – сообщили в пресс-службе.

Врачи приложили все усилия для спасения жизни коллеги, однако он скончался.

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