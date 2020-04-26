Paris Match – «Три куриные грации» и «Танец креветок» – россияне на карантине воссоздают знаменитые картины

26.04.2020, 4:40, Новости дня

Жители России, которые вынуждены сидеть дома на карантине, придумали новое развлечение: воссоздавать шедевры изобразительного искусства подручными средствами, рассказывает Paris Match. Свои работы «художники» выкладывают в группу Facebook «Изоизоляция», которая за короткий срок смогла добиться феноменального успеха.



Reuters

Во время коронавирусного карантина необходимо как-то развлекаться — художники из РФ придумали воссоздавать знаменитые полотна в своих квартирах, пишет Paris Match. «Танец» Анри Матисса из креветок и «Три грации» Франсуа Буше из куриных крылышек: российские интернет-пользователи борются со скукой, копируя произведения мастеров подручными средствами.

«Наш проект распространяется даже в большей геометрической прогрессии, чем вирус», — шутит Екатерина Брудная-Челядинова, основательница группы «Изоизоляция» в Facebook, которая к пятнице насчитывала 350 тыс. подписчиков. Изначально, рассказала 38-летняя сотрудница компании Mail.ru в интервью агентству AFP, она хотела просто развлечь друзей и опубликовала в конце марта фотографию своего мужа в образе со знаменитого автопортрета Винсента Ван Гога. «Это было легко сделать благодаря старой соломенной шляпе, найденной в шкафу, и быстрой окраске его бороды в рыжий цвет», — объясняет Екатерина.

В ответ ей прислали тщательную реконструкцию «Над городом» Марка Шагала: сидя на табурете, пара «пролетала» над городом из LEGO. «И началось!» — смеётся вдохновитель «Изоизоляции». С тех пор она обнаружила другие похожие группы из РФ и других стран: «мы с удовольствием обмениваемся нашими шедеврами». Среди них — «Танец» Анри Матисса за авторством Наталии Шевченко, которая на целофановом пакете и зелёном полотенце создала композицию из розовых креветок и пяти грецких орехов. Как отмечает Paris Match, этот шедевр имел феноменальный успех — со времени публикации во вторник ему уже поставили 40 тыс. отметок «нравится».