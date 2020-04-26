Правительство разблокировало счета Общественного

26.04.2020, 4:31, Новости дня

24 апреля Кабинет Министров Украины принял постановление “О внесении изменения в пункт 3 порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Этот документ позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом Euronews, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

“Мы благодарны премьер-министру Денису Шмыгалю и членам правительства, которые поддержали это решение. Проблема с финансированием общественного вещателя тянулась несколько лет, и сейчас она в конце концов решена”, – отметила врио министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

28 февраля НОТУ заявила, что на ее счета был наложен арест. “18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews”, – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Глава НОТУ Зураб Аласания в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что все деньги, которые придут на счет Общественного, уйдут на погашение долга перед Euronews.

28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделяет на нужды НОТУ 1,2 млрд грн.

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.