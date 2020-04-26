 

Рейтинг сборной Украины по хоккею опустился на рекордно низкий уровень

26.04.2020, 4:31, Новости дня

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала 24 апреля новый рейтинг мужских национальных сборных.

Украинская сборная потеряла одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и занимает теперь 26-е место, расположившись между Румынией (25-е место) и Эстонией (27-е).

Xsport отмечает, что это худший рейтинг украинской национальной команды с 2003 года, когда появился первый рейтинг IIHF.

В тройке лучших мужских национальных сборных мира остались Канада (первое место), Россия (второе) и Финляндия (третье).

В рейтинге IIHF женских сборных Украина осталась на 39-м месте, предпоследнем. Здесь лидером является сборная США, на втором месте – Канада, на третьем – Финляндия.

Весной 2019 года мужская хоккейная сборная Украины выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата мира, 1В, и сумела сохранить свое место в дивизионе за счет победы над аутсайдером, сборной Нидерландов.

В 2020 году украинские хоккеисты боролись за право участия в Олимпийских играх, но добиться этого не удалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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