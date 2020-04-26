 

В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

26.04.2020, 4:31, Новости дня

25 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Херсонской области закрыли три населенных пункта. Об этом проинформировала полиция области.

“Начиная с 13.00 25 апреля и до 6.00 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Олешки будут установлены пять карантинных блокпостов, в Малых Копанях – два, в Левых Солонцах – два”, – сказано в сообщении.

Полиция Херсонской области попросила “с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности”.

“Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования. Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома”, – отмечается в уведомлении.

В полиции Херсонской области также объяснили, что в поминальные дни, с 20 апреля по 3 мая, было принято решение закрыть кладбища в регионе.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

В Херсонской области заболевших 79.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Коронавирус обнаружен уже у четырех украинских пограничников

16.04 / В Испании ужесточили наказание за нарушение карантина

26.03 / Аваков: Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение людей

21.04 / В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ

29.03 / Стало известно о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3

10.04 / В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

28.03 / Захарова рассказала, как провести время в условиях карантина

22.04 / “Маски надо носить до изобретения вакцины”. Конте предложил план ослабления всеитальянского карантина

03.04 / Пражский град осудил «подпольный» снос памятника маршалу Коневу

14.04 / Под Питером в нелегальном хостеле с мигрантами обнаружили очаг коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска