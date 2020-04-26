В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

26.04.2020, 4:31, Новости дня

25 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Херсонской области закрыли три населенных пункта. Об этом проинформировала полиция области.

“Начиная с 13.00 25 апреля и до 6.00 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Олешки будут установлены пять карантинных блокпостов, в Малых Копанях – два, в Левых Солонцах – два”, – сказано в сообщении.

Полиция Херсонской области попросила “с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности”.

“Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования. Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома”, – отмечается в уведомлении.

В полиции Херсонской области также объяснили, что в поминальные дни, с 20 апреля по 3 мая, было принято решение закрыть кладбища в регионе.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

В Херсонской области заболевших 79.