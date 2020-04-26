Пульмонолог: после коронавируса в легкой форме не бывает осложнений

26.04.2020, 4:29, Новости дня

Людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме, не следует опасаться серьезных последствий. Такое заявление сделал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

По словам специалиста, 80 процентов пациентов переносят заболевание в легкой форме. Как правило, после этого не бывает осложнений.

Игорь Лещенко уверен: после выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к коронавирусу COVID-19.

Также пульмонолог рассказал и о противовирусных препаратах. По его мнению, не доказана эффективность большинства этих лекарств.

По количеству инфицированных коронавирусом РФ занимает десятое место – 74 588 человек, напоминает РИА Новости. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ряде регионов страны число пациентов с коронавирусом, но без симптомов, составляет 50 процентов.