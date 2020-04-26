МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

26.04.2020, 4:29, Новости дня

МЧС РФ рекомендует гражданам строго соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавиуруса COVID-19. Покидать место изоляции разрешается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни.

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.

В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ отмечается: место изоляции можно покидать, только когда жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и так далее).

В других случаях нельзя выходить из помещения даже на короткое время, напоминает РИА Новости. Также запрещаются личные контакты с курьерами, которые осуществляют доставку.

О доставке продуктов и выносе мусора рекомендуется договариваться с родственниками, соседями или волонтерами.

11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано 2 920 914 случаев заражения, 203 269 человек скончались.

Россия стоит на 10 месте по числу инфицированных в мире – по последним данным, этот показатель составляет 74 588 человек, 681 человек скончался, 6 250 успешно вылечились.

В настоящее время на большей части РФ действует режим всеобщей изоляции. В отдельных регионах действует система пропусков. Власти обратились к россиянам с призывом оставаться дома.