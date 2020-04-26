Мнение: Шестая русско-украинская война

26.04.2020, 3:53, Разное

О планах Украины задействовать дипломатов для пропагандистского переписывания Википедии в антироссийском ключе.

Шестая русско-украинская война

Вам, наверное, и невдомёк, что Украина уже пять раз воевала с Россией? Честно говоря, услышав данную «достоверную» информацию, я и сам удивился. Но учитывая тот факт, что информация о многочисленных русско-украинских конфликтах была подчеркнута мною из украинской версии всемирно известной Википедии, я просто не имею права оставить ее без внимания.

Донбасский конфликт, несколько советско-украинских военных конфликтов и что-то там еще, из далекого прошлого – в общем, отношения у двух соседей явно не ладились. Удивительно, что нам, жителям «государства-агрессора» не рассказывали о данных весьма неоднозначных моментах из мировой истории.

Если вы, вдохновившись данной публикацией, решите потратить немного времени и изучить некоторые материалы, размещаемые украинскими авторами, носителями языка, в Википедии, вы очень быстро придете к выводу о том, что в настоящее время в самом разгаре шестая русско-украинская война. И эта война ведется на просторах сети Интернет.

Современная Украина, точнее, большая часть ее политического бомонда превратила информационную войну с Россией в некое подобие национальной идеи. Конкуренция везде и во всем. Что было раньше? Украина или Русь? Чей язык древней? Кто первым освоил космос? Кто выкопал Черное море? Подобные вопросы поднимаются практически ежедневно.

Но большая часть обывателей, как украинцев, так и россиян, наблюдают за противостоянием двух идеологий исключительно в социальных сетях. Но это все мелочи. Даже частые перепалки отдельных групп комментаторов не способны нанести сколь-нибудь значимый урон репутации России, что, без всякого сомнения, вынуждает украинских «экспертов» искать другие способы решения обозначенной проблемы.

Идея переписать историю, переврав роль СССР и России в некоторых событиях недавнего прошлого, конечно, пришла на ум отнюдь не украинцам. В первую очередь, в подобном были заинтересованы американцы и представители некоторых стран Евросоюза. Но подобные «заходы» со стороны европейских «партнеров», часть из которых в свое время поддержала Гитлера, как, в принципе, и со стороны американцев, которые вступили в войну спустя почти три года после начала крупнейшего военного конфликта, выглядели весьма неубедительными.

Именно тогда довольно неглупые люди обратили свое внимание на Украину. Конкуренция за «историческую объективность» между двумя народами, ранее выступавшими на одной стороне – событие как минимум перспективное. И в этот момент был запущен проект, главным действующим лицом которого стала Украина. Проект, направленный на создание новой истории, в которой роль СССР и России будет незначительной, а чувство вины, которое по факту должно охватить граждан нашей страны – огромным.

Книги, фильмы, статьи, выступления политиков, заявления ученых – все это было, но эффект от подобных «акций» вряд ли окупает те вложения, которые были инвестированы в данный проект. Сегодня мало кто читает исторические книги. Еще меньше людей смотрит документальные фильмы или эфиры, в которых ведут свои витиеватые повествования историки и прочие представители научной мысли. Но зато практически все в тот или иной момент своей жизни обращаются за ответами на возникшие перед ними вопросы к Википедии.

Хотите узнать, кто виновен в крушении Боинга МН17? Пишите сочинение по некоторым событиям Великой Отечественной войны? Вам интересно, кто на самом деле воюет в Донбассе? Однозначно, вам не обойтись без Википедии! И именно поэтому на страницах данного ресурса сейчас идут самые ожесточенные бои шестой русско-украинской войны.

Наши соседи, подталкиваемые навязчивой идеей создать историческую подоплеку величия Украины, сегодня не только забивают украинскую версию Википедии откровенными фейками, но и не забывают «работать» с русскоязычной версией данного ресурса. Сегодня многие художники, ученые, инженеры, врачи и военачальники буквально насильно «записываются» в украинцы лишь по той причине, что им довелось родиться на территории, некогда именовавшейся Малороссией. Ну а те, кто ранее считался преступниками, путем нехитрых манипуляций и простых и понятных текстов становятся украинскими национальными героями.

Все происходящее квалифицируется как деяния отдельных авторов, не имеющих никакого отношения к действующей украинской власти. Игры патриотов, не иначе. Но кто поверит в то, что данное направление, работа с текстами Википедии и ее наполнение, не является частью официальной украинской пропаганды? Уверен, что все данные мероприятия не только санкционированы официальным Киевом, но еще и щедро спонсируются «западными партнерами».

Впрочем, уже в ближайшие дни мы сможем понять, кто стоит за безумной вакханалией, творящейся в энциклопедических статьях, размещенных как на русскоязычной, так и на украинской версии Википедии. Неизбежно надвигающийся май объявлен в «Википедии» «месяцем украинской дипломатии», на протяжении которого чиновники и организация «Викимедиа Украина», объединяющая авторов украиноязычных статей, будут «заполнять пробелы» и «исправлять неточности». Осталось только подождать и посмотреть, как украинские функционеры начнут массово сражаться за «историческую справедливость», внося правки в уже имеющиеся статьи и формируя новые. Впрочем, почему-то мне кажется, что и шестая русско-украинская война будет проиграна Украиной, как и пять войн до этого…

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/shestaya-russko-ukrainskaya-voyna/ – цинк

Разумеется, все это достаточно топорно. На Западе спецслужбы предпочитают делать все это руками "независимых активистов" и "честных редакторов Википедии". В середине апреля уже выкладывал материал про операцию британских спецслужб"Филип Кросс" https://colonelcassad.livejournal.com/5797288.html, где Википедию переписывали в интересах дискредитации критиков агрессивных войн, в которых принимала участие Британия.

Собственно, вполне очевидно, что к объективности, фактологической точности и научности, данные системные правки не имели и не могли иметь никакого отношения. В случае с Украиной этого никто и не ждет – целью правок может быть лишь рестрансляция в правленные статью конъюнктурной антироссийской, антисоветской и русофобской пропаганды.