 

Ким Чен Ын пережил сердечный приступ

26.04.2020, 3:48, Новости дня

Японский еженедельник Shūkan Gendai утверждает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

Автор материала Даисукэ Кондо ссылается на подробности сердечного приступа у северокорейского лидера, которые раскрыл ему неназванный источник в китайских медицинских кругах, передает РИА «Новости».

«Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи», – приводит Кондо слова источника.

В это же время, по словам источника, северокорейская сторона обратилась к Китаю с просьбой срочно прислать врачей из Пекина, после чего группа примерно из 50 человек с оборудованием была направлена спецбортом в Пхеньян.

Однако, по словам источника японского издания, северокорейские медики посчитали, что если они будут ждать китайских врачей, то пациент не выживет, поэтому они решили проводить срочную операцию по установке стента в сердце самостоятельно.

В публикации утверждается, что «сама по себе операция по установке стента в самый главный кровеносный сосуд занимает примерно одну минуту» и не слишком сложная.

«Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын) у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», – приводит журнал слова китайского источника. В результате, по его словам, Ким Чен Ын «погрузился в вегетативное состояние».

При этом прибывшая группа китайских медиков осмотрела северокорейского лидера, но помочь ничем не смогла, утверждается в материале.

Южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на свой источник в Северной Корее утверждает, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом, по данным источников Ренхап в правительстве Южной Кореи, новости о серьезных проблемах со здоровьем у главы КНДР не соответствуют действительности.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила о получении разведданных об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном. В Китае усомнились в надежности источников информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Лукашенко собрался приехать в Москву на парад Победы

13.04 / Адвокат Ассанжа рассказала, что обручена с ним и родила основателю WikiLeaks двоих детей

16.04 / Несмотря на обещания, Эр-Рияд не спешит свести к минимуму смертную казнь

05.04 / В НИИ Склифосовского оценили состояние главврача Проценко

02.04 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии

15.04 / Обнаружены новые морские существа

27.03 / Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

09.04 / Власти США окажут финансовую поддержку авиакомпаниям

31.03 / Собянину поручили контролировать карантин в Москве с помощью операторов связи

30.03 / Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска