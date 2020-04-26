Личное: Как не надо просить прощения!
26.04.2020, 3:35, Разное
Регина Тодоренко, так смело заявившая, что женщины сами виноваты, когда их бьют, — Нужно лучше стараться, чтобы не били! — зассала, поджала между ног хвост битой собаки и ударилась просить прощения.
Посмотрим?
А теперь проведём разбор полётов.
Поехали!
1) Курица оборзела и ляпнула глупость. Ну, или нахамила.
Курицы тупы и, как следствие, делают громкие заявления, за которые потом не в состоянии ответить.
Громкие заявления могу позволить себе я. Делая любое заявление, я готова урыть каждого, кто на меня рыпнется в ответ. И не только готова, но и имею на то все возможности. Урою так, что всякое желание прыгать на меня бешеной собакой пропадёт раз и навсегда.
Я никогда не прошу и не буду просить прощения за свой публичный базар. Причина тому проста: прежде чем что-то написать или сказать, я думаю.
Сначала думаю, потом высказываюсь.
Тодоренко, как и любая другая курица, как и подавляющее большинство из вас, действует по обратному алгоритму: сначала высказывается, потом думает.
2) Тодоренко подумала, испугалась и попросила прощения.
Я никогда не прошу прощения из страха. Никогда не пытаюсь оправдать своё поведение лишь для того, чтобы быть хорошей в чьих-либо глазах. Я прошу прощения тогда и только тогда, когда сама себе выношу приговор: «Лена, ты поступила, как говно».
Это называется просить прощения из чувства раскаяния, продиктованного искренним желанием сделать так, чтобы человеку, которого обидела, стало легче.
Чем старше я становлюсь, тем реже прошу прощения, так как научилась быть чутче.
Извинений из-за того, что я обосралась от страха, от меня ещё ни один человек за все мои 38 лет жизни не услышал. И не услышит.
Курица же постоянно хамит и порет хрень, потом ссыт, потом извиняется.
3) Тодоренко попыталась вызвать к себе чувство жалости.
Намекнула на то, что когда-то давно с ней произошло что-то ужасное.
«Пажалейти меня и простите, люди добрые! Только не наказывайте!» — вот, что в башке у Тодоренко. Вот о чём её видео обосравшейся курицы.
Вот о чём, собственно, и вы сами: сначала ляпаете, потом думаете, потом накладываете в штаны от страха и просите прощения.
Не нужно было дуре Тодоренко ни оправдываться, ни просить прощения.
Единственное уместное, в её случае, видеообращение должно было начинаться с поднятого вверх среднего пальца и фразы: «Дебилы, ходите в жопу».
Лучше быть в глазах общества пусть и злой, но сильной, чем дурой, которая обосралась от страха.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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