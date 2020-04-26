 

Трамп и Путин сделали совместное заявление по поводу годовщины встречи на Эльбе

26.04.2020, 3:15, Новости дня

25 апреля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин выпустили совместное заявление, посвященное 75-й годовщине встречи на реке Эльба в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля и на сайте Белого дома.

“Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий”, – сказано в документе.

В нем отмечается, что “дух Эльбы” является примером того, как “наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели”.

“Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт”, – говорится в заявлении.

25 апреля 1945 года советские, британские и американские солдаты пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. Менее чем через месяц Берлин, столица гитлеровской Германии, был взят войсками союзников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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