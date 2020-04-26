В Киеве противоправно занимались вывозом младенцев за границу – полиция

26.04.2020, 3:15, Новости дня

В Киеве выявлена группа граждан, которые занимались продажей за границу украинских младенцев. Об этом 25 апреля проинформировала Национальная полиция Украины.

“Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине. При этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах”, – сказано в сообщении.

Правоохранители утверждают, что посредники получали за свои услуги по $50 тыс. В частности, организация искусственного осеменения с помощью суррогатной матери оценивалась в сумму от $15 тыс., а услуги по фиктивному браку – от $1 тыс.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 11 обысков: в клинике, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, а также дома и в транспорте фигурантов дела.

“Изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флеш-носители и документы. Также работники полиции провели три неотложных обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. За уход за детьми они получали от 500 до 1000 грн в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация”, – рассказали в полиции.