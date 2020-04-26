Аласания заявил, что счета НОТУ “точно не разблокировали”. В Кабмине говорили другое

26.04.2020, 3:15, Новости дня

Принятое 24 апреля постановление Кабинета Министров Украины, которое якобы разблокирует счета Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), на самом деле не снимает ареста со счетов. Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания, которого цитирует 25 апреля Общественное.

“Само по себе постановление еще не означает разблокирования. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление то, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews). Буквально в понедельник надо изменить паспорт бюджетной программы. Он будет представлен в Минкульт, который теперь является нашим куратором. Минкульт, подписав его (паспорт бюджетной программы), передаст его в Минфин, Минфин, если согласует, то передаст его в Минюст, Минюст передаст в Кабмин. Тогда Кабмин на своем очередном заседании может его (паспорт) принять. И тогда уже откроется дорога к оплате, которая предусматривает выплату Euronews”, – сказал Аласания.

По его словам, это еще не все, что нужно сделать для разблокирования счетов НОТУ.

“Остается исполнительное производство юридической службы Минюста, и там мы должны заплатить еще миллион. И там будет еще одно производство. Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще – не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы… Их точно не разблокировали. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате”, – объяснил Аласания.

28 февраля НОТУ заявила, что на ее счета был наложен арест. “18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews”, – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Глава НОТУ Зураб Аласания в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что все деньги, которые придут на счет Общественного, уйдут на погашение долга перед Euronews.

28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделяет на нужды НОТУ 1,2 млрд грн.

24 апреля Кабмин принял постановление, которое пресс-служба правительства назвала позволяющим НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед Euronews, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства. Врио министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко заявила, что проблема с финансированием общественного вещателя “в конце концов решена”.

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.