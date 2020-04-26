В Совфеде предложили разрешить пожилым людям гулять во дворе

26.04.2020, 3:10, Новости дня

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить пожилым россиянам гулять по очереди — около дома или во дворе. Очередность прогулок для тех, кому за 65, могли бы определять старшие по подъезду, отметил он. Особенно вопрос прогулок станет актуален в майские дни, когда наладится погода, передает РИА Новости.

Если более молодые граждане могут сходить в магазин или прогуляться с собакой, то пожилые этого лишены, отметил сенатор. Первое распоряжение столичного мэра запрещает пенсионерам выходить на улицу, какими бы не были их цели. А ведь пожилым людям нужен особый режим, в который входят и прогулки на свежем воздухе, считает Рязанский. Главное — обеспечить социальную дистанцию, необходимую для защиты от коронавируса COVID-19, подчеркнул он. Для этого и нужна очередность.

Ранее Ирина Киркора, зампред Совета по правам человека при президенте РФ, предложила ввести для пожилых людей дополнительные виды пропусков — для разовых прогулок и для выездов на дачу для посевных работ.