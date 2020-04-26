Пожар на заводе “Техпрогресс” в Туле ликвидирован

26.04.2020, 3:10, Новости дня

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на заводе "Техпрогресс" в Туле. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Как уточняется, ликвидировано возгорание резины на площади 800 квадратных метров, а также пожар на 9 квадратных метрах в кабинете на первом этаже административного здания.

В субботу, 25 апреля на крытой площадке завода "Техпрогресс" в Туле загорелись резинотехнические изделия, общая площадь возгорания составила 800 "квадратов". Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Завод "Техпрогресс" производит битум и дорожно-полимерную ленту.