Петербургский комитет по здравоохранению пояснил обстоятельства смерти 4 медсестер

26.04.2020, 3:10, Новости дня

В некоторых СМИ появился неофициальный документ, озаглавленный "Список памяти". В нем содержатся имена медиков, умерших в период распространения коронавируса COID-19. В списке упомянуты четыре медсестры из различных поликлиник и больниц Петербурга. Городской комитет по здравоохранению пояснил, каковы возможные обстоятельства их смерти.

В комитете рассказали, что четыре медсестры, упомянутые в списке, действительно скончались, передает РИА Новости. Однако они заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Либо у них были другие тяжелые заболевания, приведшие к смерти, отметил источник.

Ранее сообщалось, что в Боткинской больнице умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Причина смерти — сердечно-легочная недостаточность из-за пневмонии. Заражение коронавирусом было подтверждено прижизненно. Была ли инфекция основной причиной смерти Белошицкого, будет установлено комиссией.