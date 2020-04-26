 

Глава Минздрава Израиля ушел в отставку

26.04.2020, 2:53, Новости дня

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман объявил о своем решении подать в отставку, сообщило государственное израильское радио «Кан».

Лицман проинформировал о своем решении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства, передает ТАСС.

Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сам Лицман заразился коронавирусом и перенес COVID-19 без осложнений.

По данным министерства здравоохранения страны, в Израиле выявлено 15 298 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 199 человек, выздоровели 6 435.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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